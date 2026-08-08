أمين عام مجلس التعاون يدين بشدة الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية في مضيق “هرمز”

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت عن إدانته بأشد وأقسى عبارات الاستنكار الاعتداء الإيراني الخطر الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) أثناء عبورها مضيق (هرمز).

وقال البديوي في بيان صحفي إن “هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطرا ومرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم”.

وأكد الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لإيقاف هذه الاعتداءات الخطرة ومنع تكرارها وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية وفقا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد البديوي على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه إلى جانبها وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.