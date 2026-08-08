وزير الدفاع يقوم بجولة تفقدية لعدد من المواقع العسكرية

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال الجولة التفقدية

‏قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباحويرافقه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم السبت بجولة تفقدية شملت عددا من المواقع العسكرية للاطلاع على سير العمل ومستويات الجاهزية فيها.

وأكد الوزير الشيخ عبدالله الصباح وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع أهمية مواصلة أداء المهام والواجبات بكل كفاءة واقتدار بما يعزز جاهزية الجيش الكويتي وقدرته على القيام بواجباته في حماية أمن الوطن واستقراره.

وأثنى على منتسبي الجيش الكويتي في مختلف مواقع عملهم مثمنا ما يبذلونه من جهود في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم ومؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والإخلاص في خدمة الوطن.