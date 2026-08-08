لبنان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد اعتداءاتها وقصفها المدفعي وتتوغل في بلدات جنوبية

صورة أرشيفية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت اعتداءاتها على جنوب لبنان عبر شن قصف مدفعي مكثف وتوغلات ميدانية في عدد من القرى والبلدات الجنوبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بأن قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي توغلت باتجاه بلدة (زوطر الغربية) ورفعت ساترا ترابيا في محيط الساحة في انتهاك جديد لتفاهمات (اتفاق الإطار) القائمة مشيرة إلى أن التوغل جرى بمؤازرة آليات وجرافة وسط تحليق مكثف للطيران المسير.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال توغلت كذلك في الأطراف الشمالية لبلدة (ميس الجبل) بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة بالاضافة الى قصف مدفعي آخر طال بلدة (المنصوري) وأدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل.

وأوضحت أن القصف المدفعي لقوات الاحتلال استهدف أحراج مرتفع (علي الطاهر) والمنطقة الواقعة بين (دوحة كفررمان) و(تلة الدبشة) المشرفة على النبطية وسط تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض في أجواء القطاعين الأوسط والغربي.

وتأتي هذه الخروقات والتطورات الميدانية في وقت تستمر فيه تفاهمات (اتفاق الإطار) الذي تم التوصل اليه برعاية أمريكية لإنهاء المواجهات العسكرية بين الجانبين إذ تتولى (مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان) التنسيق المباشر بين الأطراف لضمان الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة اللبنانية عبر انتشار جيشها في المناطق الجنوبية.