بنك الكويت الوطني يرسّخ مفهوماً جديداً لتجربة العميل المصرفية من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل

يواصل بنك الكويت الوطني تطوير تجربة عملائه من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة التي تتيح لهم إنجاز مختلف معاملاتهم بسهولة وسرعة وأمان عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، بما يعكس رؤية البنك الرامية إلى جعل الخدمات المصرفية أكثر قرباً من العملاء وتمكينهم من إدارة احتياجاتهم المالية باستقلالية ومرونة أكبر، بما ينسجم مع أسلوب الحياة المتسارع وتطلعات العملاء المتنامية نحو خدمات مصرفية متاحة في أي وقت ومن أي مكان.

ولا يتمثل التطور الأبرز في تجربة العميل مع “الوطني” خلال السنوات الأخيرة في التحول الرقمي للخدمات المصرفية فقط، بل في إحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعل العملاء مع البنك وإدارة شؤونهم المالية. فبعد أن كانت العديد من المعاملات المصرفية تتطلب تخصيص وقت لزيارة الفروع ومراعاة ساعات العمل والازدحام، أصبحت اليوم جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية للعملاء، يمكن إنجازها بسهولة وسرعة عبر الموبايل..

يأتي هذا التطور ليمنح العملاء مستوى أعلى من التحكم والاستقلالية، حيث أصبحت الخدمات المصرفية في متناولهم بشكل مباشر، بما يمكّنهم من تنفيذ معاملاتهم واتخاذ قراراتهم المالية بأنفسهم، دون الحاجة إلى الانتظار أو الالتزام بالإجراءات التقليدية المرتبطة بزيارة الفروع، في انعكاس واضح للتطور الذي تشهده توقعات العملاء وتفضيلاتهم في العصر الرقمي.

وتبدأ هذه التجربة الرقمية منذ الخطوة الأولى لانضمام العميل إلى البنك، إذ يوفر بنك الكويت الوطني إمكانية فتح الحسابات الجديدة رقمياً عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، بما في ذلك حساب الجوهرة وحساب الأمانات، من خلال خطوات مبسطة وسريعة يمكن استكمالها بالكامل دون معاملات ورقية أو مراجعة أي فرع.

ولا تقتصر الخدمات الرقمية على فتح الحسابات فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك إنشاء الودائع، وإصدار البطاقات المصرفية، والاستفادة من الحلول التمويلية المختلفة، لتصبح التجربة المصرفية أكثر تكاملاً وسلاسة تحت مفهوم “بنكك بجيبك”.

وفي إطار مواصلة تعزيز تجربة العميل رقمياً، أطلق بنك الكويت الوطني مؤخراً أول قرض رقمي متكامل في الكويت، بما يتيح للعملاء التقديم على القروض واستكمال جميع الإجراءات المرتبطة بها إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلب وحتى الحصول على الموافقات والتوقيع الإلكتروني على المستندات وإنهاء عملية التمويل بالكامل عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، في خطوة تعكس التزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

ومن أبرز المزايا التي تعكس نهج البنك في تطوير تجربة العميل، خدمة الإصدار الفوري للبطاقات الائتمانية مقابل رصيد الوديعة أو الحساب، والتي توفر للعملاء مرونة أكبر عند الحاجة إلى تمويل مشتريات أو التزامات طارئة دون التأثير على مدخراتهم أو اللجوء إلى كسر الودائع قبل موعد استحقاقها.

فمن خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، يمكن للعميل إصدار بطاقة ائتمانية بصورة فورية مقابل رصيد وديعته أو حسابه، وإضافتها مباشرة إلى المحافظ الرقمية مثل Apple Pay واستخدامها في عمليات الشراء فوراً. وتتيح هذه الميزة للعملاء الاستمرار في الاستفادة من عوائد الوديعة وأرباحها، وفي الوقت ذاته الحصول على مزايا البطاقة الائتمانية بما في ذلك برامج المكافآت والاسترداد النقدي والأميال، بما يعزز استفادتهم من أموالهم ويمنحهم مرونة مالية أكبر.

ويولي بنك الكويت الوطني اهتماماً خاصاً بالخدمات المصرفية المستخدمة يومياً، انطلاقاً من قناعته بأن التجربة المصرفية المتميزة تتمثل في تبسيط العمليات المتكررة التي تشكل جزءاً من حياة العملاء اليومية وجعلها أكثر سهولة وسرعة.

ومن هذا المنطلق، يتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تنفيذ العديد من المعاملات اليومية خلال ثوانٍ معدودة، مثل تعبئة البطاقات مسبقة الدفع وتسديد البطاقات الائتمانية مباشرة من حسابات العملاء لدى الوطني. كما يوفر البرنامج مزيداً من المرونة من خلال إمكانية سداد البطاقات الائتمانية عبر خدمة KNET مباشرة من داخل البرنامج حتى في حال كانت الأموال متوفرة في حسابات لدى بنوك أخرى، ما يلغي الحاجة إلى إجراء تحويلات مصرفية مسبقة وانتظار إتمامها.

كما حرص البنك على تطوير تجربة التسوق الإلكتروني وجعلها أكثر سلاسة، إذ يتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الوصول إلى بيانات البطاقات المصرفية بشكل آمن ومباشر عند الحاجة إلى استخدامها في عمليات الشراء عبر الإنترنت، الأمر الذي يختصر الوقت والجهد ويجعل تجربة الدفع الإلكتروني أكثر راحة وسهولة.

ويؤكد بنك الكويت الوطني أن جميع هذه الخدمات والتطويرات تنطلق من رؤية تضع العميل في صميم عملية الابتكار، وتركّز على تمكينه من إدارة احتياجاته المصرفية بالطريقة التي تناسب أسلوب حياته، مع الاستمرار في تقديم حلول رقمية متطورة تجمع بين السهولة والمرونة والأمان، بما يعزز مكانة البنك باعتباره الشريك المصرفي المفضل والأكثر ابتكاراً في الكويت.