النائب الأول ووزير الداخلية يتفقد عددا من الجزر والمراكز البحرية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال الجولة

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة ميدانية شملت عددا من الجزر والمراكز البحرية للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية ومتابعة الإجراءات المتخذة لتعزيز أمن وسلامة الحدود البحرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم السبت إنه كان في استقبال النائب الأول في مستهل جولته المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح.

وذكرت أن الشيخ فهد اليوسف زار منفذ جزيرة أم المرادم وتفقد مرافق الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للمنافذ والإدارة العامة للجمارك واطلع على آلية العمل والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ موجها إلى أهمية تكامل الجهود ورفع مستوى التنسيق بما يضمن كفاءة العمل في المنافذ البحرية.

وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف زار أيضا جزيرة قاروه واطلع على سير الأعمال الإنشائية الجارية فيها موجها إلى سرعة إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة وتطوير المرافق وتهيئة بيئة العمل والسكن للعاملين فيها بما يوفر لهم الإمكانات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة.

وأفادت بأن الجولة شملت جزيرة كبر حيث تفقد الحالة الأمنية والإجراءات المتبعة لتأمين الجزيرة واستمع إلى شرح حول طبيعة المهام الميدانية وآلية تنفيذها مشيدا بجهود منتسبي خفر السواحل وما يقومون به من دور في حماية الحدود البحرية والحفاظ على أمن وسلامة مرتادي البحر.

وأوضح البيان أن الشيخ فهد اليوسف التقى خلال الجولة عددا من المواطنين ومرتادي البحر واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة مؤكدا أهمية التواصل المباشر معهم والاستفادة من مقترحاتهم بما يسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء.

ووجه الشيخ فهد اليوسف وفق البيان إلى مواصلة تطوير المراكز والمنشآت البحرية ورفع جاهزيتها وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لمنتسبيها وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في المنافذ والجزر بما يدعم قدرة الأجهزة المعنية على أداء مهامها بكفاءة ويحفظ أمن وسلامة الحدود البحرية.