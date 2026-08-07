دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على منطقة نجران السعودية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة مستهدفة الأعيان المدنية ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وقالت (الخارجية) في بيان اليوم الجمعة إن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان وتصعيدا يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

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وأكدت تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.

وشددت الوزارة وفق البيان على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.