بنك الكويت الوطني يطلق حلولاً تمويلية لتغطية تكاليف العلاج بفائدة 0%

رئيس المبيعات المباشرة في بنك الكويت الوطني عبدالله الفرس

في إطار حرصه المستمر على أن يكون الأقرب إلى عملائه وتقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة تلبي احتياجاتهم المختلفة، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح للعملاء تغطية تكاليف العلاج من خلال حلول تمويلية بفائدة 0% وفترات سداد تصل إلى خمس سنوات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية الرائدة في دولة الكويت.

وتشمل الجهات الطبية المشاركة في المرحلة الحالية كلاً من مركز الدكتور نائل الهزيم، ومركز بيان لطب الأسنان، والمستشفى الدولي، ومستشفى السيف، حيث تتيح هذه المبادرة للعملاء الاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة من خلال خيارات تمويلية ميسرة تساعدهم على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها بسهولة ومرونة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية بنك الكويت الوطني الرامية إلى تطوير خدماته ومنتجاته بشكل مستمر، وتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بما يعزز من جودة حياتهم ويسهم في توفير تجربة مصرفية متكاملة.

كما تمثل هذه المبادرة امتداداً لنهج البنك في تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية التي تراعي متطلبات العملاء في مختلف مراحل حياتهم، حيث يحرص بنك الكويت الوطني على توفير خدمات مرنة وسهلة الوصول تساهم في تمكين العملاء من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة وراحة أكبر، إلى جانب دعم حصولهم على الخدمات الأساسية التي تعزز رفاهيتهم وجودة حياتهم.

وفي هذا السياق، قال نائب أول للرئيس – رئيس المبيعات المباشرة في بنك الكويت الوطني، السيد/ عبدالله الفرس: “يضع بنك الكويت الوطني عملاءه في صدارة أولوياته، ويحرص دائماً على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتجددة. ومن هذا المنطلق، أطلقنا هذه المبادرة التي تتيح للعملاء تغطية تكاليف العلاج من خلال تمويل بفائدة 0% وفترات سداد تصل إلى خمس سنوات، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجونها”.

وأضاف الفرس: “نواصل العمل على توسيع شبكة شركائنا في القطاع الصحي، وسنعلن قريباً عن إضافة المزيد من المراكز الطبية والعيادات والمستشفيات إلى هذه المبادرة، بما يمنح عملاءنا خيارات أوسع ويعكس التزام البنك المستمر بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجاتهم المختلفة”.

وأكد الفرس أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البنك المتواصلة لتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه من خلال شراكات نوعية مع مؤسسات رائدة في قطاعات حيوية تمس احتياجاتهم اليومية، بما يتيح لهم الاستفادة من مزايا وخدمات حصرية تعزز تجربتهم المصرفية وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويعمل بنك الكويت الوطني بشكل مستمر على تعزيز شبكة شراكاته مع الجهات الرائدة في مختلف القطاعات، انطلاقاً من إيمانه بأهمية بناء منظومة متكاملة من الخدمات والمزايا التي تلبي تطلعات العملاء وتمنحهم قيمة مضافة حقيقية. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية البنك الرامية إلى توظيف خبراته وإمكاناته لتقديم حلول مالية مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء وتوفر لهم مزيداً من المرونة والخيارات التي تلائم أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المتجددة.

ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال هذه المبادرة التزامه الدائم بالابتكار وتطوير خدماته ومنتجاته بما يلبي تطلعات عملائه ويواكب احتياجاتهم المتغيرة. كما يواصل البنك ترسيخ ريادته من خلال عقد شراكات استراتيجية مع نخبة من المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، انطلاقاً من حرصه المستمر على إثراء تجربة العملاء وتقديم قيمة مضافة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، بما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق يرافق عملاءه في مختلف جوانب حياتهم.