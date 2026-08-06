وزارة الصحة تفتتح قسم علاج أسنان الأطفال بمركز المطلاع للحوادث “10 N”

الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد يفتتح قسم علاج أسنان الأطفال بمركز المطلاع للحوادث "N10"

افتتحت وزارة الصحة اليوم الخميس ممثلة بإدارة طب الأسنان قسم علاج أسنان الأطفال بمركز المطلاع للحوادث (10 N) وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الصحية وتنفيذ خطط التوسع في تقديم الرعاية الصحية التخصصية وتعزيز سهولة وصول المستفيدين إلى الخدمات العلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن القسم الجديد يضم أربع عيادات تخصصية لعلاج أسنان الأطفال إلى جانب غرفة متكاملة للتعقيم ووحدة أشعة الأسنان بما يوفر بيئة علاجية متكاملة تدعم تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أفضل الممارسات المهنية وتواكب متطلبات الجودة وسلامة المرضى.

وأضافت أن القسم سيقدم خدماته للأطفال من عمر 6 إلى 15 عاما من سكان مدينة المطلاع خلال الفترتين الصباحية والمسائية ما يسهم في توسيع نطاق الخدمات التخصصية وتقليل الحاجة إلى انتقال المراجعين إلى مراكز أخرى وتوفير الرعاية الصحية بالقرب من أماكن سكنهم.

وحضر افتتاح القسم الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد ومدير إدارة طب الأسنان الدكتور جابر تقي ورئيس مركز الجهراء التخصصي لعلاج أسنان الأطفال الدكتور تركي المجاوب ورئيس قسم أسنان الأطفال الدكتورة أمل بهبهاني ورئيس الهيئة التمريضية بإدارة طب الأسنان نجاة الرجيب.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ المشاريع التطويرية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية بما يحقق مستهدفات الوزارة في توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع.