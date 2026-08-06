الداخلية: ضبط 49 مخالفا خلال حملة تفتيشية في الشويخ الصناعية

الموقوفين

نفّذ قطاع الأمن الجنائي ممثلًا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مباحث شؤون الإقامة)، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، حملة تفتيشية في منطقة الشويخ الصناعية، شملت التفتيش والتدقيق على 120 محلًا تجاريا، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 48 مخالفا، موزعين على النحو التالي: 9 مخالفين للمادة (20)، وحالة تغيب واحدة وفق المادة (20)، و36 مخالفًا للمادة (18)، وحالة واحدة صادر بحقها أمر إلقاء قبض لارتباطها بشركة غير قائمة وفق المادة (18)، ومخالف واحد للمادة (22).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة بحق جميع المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.