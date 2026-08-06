“زين” تقود مُستقبل المكالمات الذكية بإطلاق أوّل تجربة للترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي في الكويت

مبنى زين

أعلنت زين عن إطلاق “البرنامج الريادي لترجمة المكالمات بالذكاء الاصطناعي”، لتُصبح أوّل مُشغّل اتصالات في الكويت يُقدّم الترجمة الفورية بين العربية والإنجليزية مباشرةً عبر المكالمات الهاتفية لتمهيد الطريق أمام جيل جديد من حلول الاتصال الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يأتي إطلاق البرنامج امتداداً لما استعرضته زين في عام 2023 من جاهزية شبكتها لابتكارات الجيل الجديد من المكالمات عبر شبكات الجيل الخامس، وذلك خلال قمّة “الاتصال الجديد” التي نظّمتها الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA في باريس، حيث كانت المُشغّل الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي وجّهت إليه الجمعية الدعوة لاستعراض خارطة طريقه وإمكاناته في مجال المكالمات الذكية.

وسيتيح البرنامج لعملاء مُختارين وصولاً مُبكّراً إلى تجربة اتصال ذكية تُمكّنهم من التحدّث باللغة العربية أو الإنجليزية، فيما تتولّى تقنيات الذكاء الاصطناعي ترجمة الحوار لحظياً لكلا الطرفين.

ولا تقتصر هذه القدرات على الترجمة الفورية للمكالمات الصوتية، بل تمتد لتشمل مكالمات الفيديو، ومميزات خفض الضوضاء، وإعداد مُلخّص للمكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مزايا أخرى صُمّمت للارتقاء بتجربة الاتصال بشكلٍ ملموس.

كما تهدف هذه الحلول إلى إعادة ابتكار مفهوم المكالمات الهاتفية التقليدية، من خلال تمكين العملاء من التفاعل بصرياً مع القوائم مباشرةً عبر شاشة الاتصال، من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية، بما يساعدهم على إنجاز أعمالهم بسرعة وكفاءة أكبر.

وبخلاف تطبيقات الترجمة التقليدية، لا تتطلّب الخدمة تنزيل تطبيق مُنفصل أو إنشاء حساب أو استخدام جهاز إضافي، إذ تتكامل مباشرةً مع واجهة الاتصال في الهاتف الذكي، ما يتيح للمستخدم تفعيل الترجمة الفورية أثناء المكالمة، لتتولّى الخدمة التعرّف على الحديث وترجمته لحظياً بين العربية والإنجليزية، ثم نقل الصوت المترجم بسلاسة إلى الطرف الآخر.

وستكون سلسلة هواوي Pura90s التي أُطلقت مؤخراً الأجهزة الرئيسية للمرحلة الأولى من البرنامج التجريبي، حيث تجمع بين تجربة متطورة للهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس المُتقدّم (5G-Advanced) مع قدرات شبكة زين للجيل الخامس الأكثر تتويجاً في الكويت.

وستسهم ملاحظات العملاء المشاركين في البرنامج بمواصلة تطوير الخدمة وتحسينها، تمهيداً لإتاحتها على نطاق أوسع في الكويت خلال الفترة المقبلة، وبعد إطلاقها الأولي على سلسلة Pura90s، تُخطط زين لتوسيع التجربة لتشمل المزيد من الأجهزة المتوافقة.

وتواصل زين تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي وشبكتها المتقدمة لتقديم تجارب رقمية أكثر سهولة وشمولاً، فمن خلال دمج الترجمة مباشرةً ضمن تجربة الاتصال، تسهم الخدمة في تجاوز حواجز اللغة من دون الحاجة إلى التنقّل بين التطبيقات أو مقاطعة سير المحادثة.

وفي إطار استراتيجيتها “4WARD – التقدّم بغاية”، تستثمر زين في قدراتها المُتقدّمة في شبكات الجيل الخامس المُتقدّم لتقديم خدمات رقمية مُتميزة للأفراد وقطاع الأعمال، بما يجعل التواصل أكثر ذكاءً وسلاسة وقُدرةً على مواكبة احتياجات العملاء المُتطورة.