“الوطني” أول بنك في الكويت يفعّل خدمة التوقيع الإلكتروني

النائب الأول للرئيس- رئيس الاتصال الرقمي في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد

أعلن بنك الكويت الوطني عن تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني خلال الفترة الماضية، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت يفعّل هذه الخدمة المتطورة ضمن منظومته المصرفية، في خطوة جديدة تعكس ريادته في مجال الابتكار والتحول الرقمي، والتزامه المستمر بتقديم حلول مصرفية متقدمة تعزز تجربة العملاء وتواكب أحدث التطورات العالمية في القطاع المالي.

وتتيح خدمة التوقيع الإلكتروني للعملاء إتمام مجموعة واسعة من المعاملات والمستندات المصرفية بطريقة رقمية وآمنة، دون الحاجة إلى التوقيع الورقي التقليدي أو زيارة الفروع، ما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية وتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة.

ويأتي تفعيل الخدمة ضمن استراتيجية بنك الكويت الوطني الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومته التقنية، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتوفر أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

كما يعزز هذا الإنجاز سجل البنك الحافل بالمبادرات الرقمية الرائدة، حيث أطلق مؤخراً أول قرض رقمي متكامل في الكويت يتيح للعملاء التقدم بطلب التمويل واستكمال جميع الإجراءات والحصول على الموافقة بشكل رقمي بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة الفرع، في خطوة شكلت نقلة نوعية في تجربة التمويل الشخصي والخدمات المصرفية الرقمية.

وأكد البنك أن خدمة التوقيع الإلكتروني تعتمد على أحدث التقنيات وأنظمة التحقق الرقمية، بما يضمن حماية بيانات العملاء وسرية معاملاتهم، إلى جانب دعم جهود الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على المستندات الورقية والمساهمة في خفض الأثر البيئي.

وبهذه المناسبة قال النائب الأول للرئيس- رئيس الاتصال الرقمي في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد: “نواصل في بنك الكويت الوطني الاستثمار في أحدث الحلول والتقنيات الرقمية التي تسهم في تطوير تجربة عملائنا وتبسيط إجراءاتهم المصرفية. ويعد تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني امتداداً لمسيرة الابتكار التي يقودها البنك، وتأكيداً على التزامنا بتقديم خدمات مصرفية عصرية وآمنة تضع احتياجات العملاء في صميم أولوياتنا.”

وأثنى الرشيد على الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تطوير خدمات تطبيق «هويتي» وتعزيز إمكانات التوقيع الإلكتروني، موضحاً أن هذه التحديثات النوعية أسهمت في تسهيل رحلة العميل الرقمية، كما أنها تمثل داعماً رئيسياً لتمكين المؤسسات في مختلف القطاعات من تبني المزيد من مبادرات التحول الرقمي وتقديم خدمات متكاملة تعتمد على الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، بما يواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل رقمي أكثر تطورا وكفاءة.

وأضاف الرشيد أن البنك يواصل الاستثمار في أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، وتلبية تطلعات العملاء المتزايدة نحو خدمات رقمية متطورة توفر الراحة والكفاءة في مختلف تعاملاتهم المصرفية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لسلسلة المبادرات الرقمية التي أطلقها البنك خلال الفترة الماضية، والتي تستهدف تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية وتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة للعملاء.

ولفت إلى أن البنك كان قد أطلق مؤخراً أول قرض رقمي متكامل في الكويت، يتيح للعملاء استكمال إجراءات الحصول على التمويل عبر القنوات الرقمية بشكل كامل، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس توجه البنك نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقديم حلول مصرفية متطورة.

ويواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ مكانته كأحد أكثر المؤسسات المالية ابتكاراً في المنطقة، من خلال تبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تطوير القطاع المصرفي الكويتي وتعزيز تجربة العملاء، بما ينسجم مع رؤيته الرامية إلى قيادة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت.