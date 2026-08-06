بلدية الكويت: التزام أصحاب الأعمال بترخيص أنشطتهم التجارية ضمان للاستدامة وحماية للاستثمارات

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الخميس أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها الخاصة بترخيص الأنشطة التجارية لضمان الاستدامة وحماية الاستثمارات من المخالفات والعقوبات التي قد تصل إلى الغرامات المالية وإغلاق النشاط التجاري.

وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في البلدية عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلدية أطلقت بهذا الشأن قبل أيام حملة التوعية بعنوان (رخص نشاطك.. خطواتك صح) بهدف تعزيز الامتثال للوائح البلدية وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وأضاف العجمي أن الحملة تهدف أيضا إلى حث أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية والصناعية على استخراج وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم بشكل صحيح.

وأوضح أن الحملة تشمل جميع الأنشطة سواء التي تقام في المجمعات التجارية أو الاستثمارية أو الصناعية والتي تتطلب موافقة مسبقة من البلدية.

وذكر أن البلدية نشرت عبر حساباتها المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعية بهدف تثقيف الفئة المعنية بنوعية المخالفات والعقوبات وشرح أهمية الحصول على الموافقات اللازمة قبل مزاولة النشاط وتوعية أصحاب المشاريع بالمخالفات المترتبة والغرامات المقررة بشأنها.

وبين أن أهم ثلاث مخالفات خاصة بالتراخيص التجارية هي مخالفة فتح أو إدارة محل دون ترخيص أو موافقة البلدية حيث يغرم صاحبها بغرامة مالية لا تقل عن 4000 دينار كويتي ولا تزيد على 5000 دينار كويتي إضافة إلى إصدار إغلاق للمحل.

وقال العجمي إن المخالفة الثانية هي إضافة مساحة غير مرخصة أو تعديل أوضاع المحل دون موافقة البلدية إذ يغرم صاحبها بغرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار إضافة إلى إصدار إغلاق للمحل.

وأشار إلى أن المخالفة الثالثة هي إضافة أو ممارسة نشاط غير مرخص دون موافقة البلدية حيث سيغرم صاحبها بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كويتي إضافة إلى إصدار إغلاق للمحل.