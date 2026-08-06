الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ورطب ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر برياح حارة وجافة مثيرة للغبار ويكون الطقس عموما في عطلة نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا ورطبا إلى رطب نسبيا مساء السبت خصوصا على المناطق الساحلية.

وأضاف مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة وجافة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة ثم تعاود الرطوبة النسبية مرة اخرى مساء السبت.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب العالية فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية فيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة فيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.