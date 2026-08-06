“الكويتي للتنمية” يوقع اتفاقيتي منحة بـ5 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في سوريا وأفغانستان

المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة رشيد البدر وممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المملكة العربية السعودية محمد زيد خلال توقيع الاتفاقيتين

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الخميس اتفاقيتي منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي للإسهام في دعم كل من صندوق سوريا الإنساني وصندوق أفغانستان الإنساني.

وقال الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقيتين تأتيان في إطار التزام دولة الكويت بدعم الجهود الإنسانية الدولية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا مبينا أن قيمة كل منحة تبلغ 5ر2 مليون دولار لكل صندوق.

وأضاف أن المنحتين تهدفان إلى دعم الاستجابة الإنسانية العاجلة في كل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية أفغانستان الإسلامية من خلال تمويل البرامج والمشروعات الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الأكثر إلحاحا بما يسهم في إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات المتضررة والأكثر ضعفا.

وأوضح أن الدعم سيمكن صندوقي سوريا وأفغانستان الإنسانيين اللذين يديرهما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تعزيز سرعة ومرونة الاستجابة الإنسانية ودعم الشركاء المنفذين وتحسين تنسيق العمليات الإنسانية بما يخفف من معاناة المتأثرين بالنزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية المختلفة.

وأشار إلى أن هاتين المنحتين تجسدان النهج الإنساني لدولة الكويت وحرصها المستمر على دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمجتمعات المتضررة ودعم جهود التنمية والاستقرار.

وذكر أن توقيع الاتفاقيتين يأتي امتدادا للدور الإنساني الرائد الذي يضطلع به الصندوق الكويتي للتنمية في دعم الدول النامية وترسيخا لمكانة دولة الكويت كونها شريكا فاعلا في الجهود الإنسانية والتنموية على المستويين الإقليمي والدولي.

وبين الصندوق أن إجمالي مساهماته في المشاريع المشتركة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإضافة إلى هاتين الاتفاقيتين بلغ نحو 1ر16 مليون دولار.

وأفاد بأن مساهماته شملت عددا من الصناديق والبرامج الإنسانية في اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا وفلسطين وأفغانستان وسوريا في مجالات التمويل الإنساني والقضاء على المجاعة بما يعكس التزام الصندوق الراسخ بدعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الشريكة.

ووقع الاتفاقيتين المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة رشيد البدر وممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المملكة العربية السعودية محمد زيد.