وزير التجارة يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون المشترك

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع سفير جمهورية كازاخستان

بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع سفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد يرجان إيليكييف اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجانبين بحثا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والأمن الغذائي بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.

وأشارت إلى أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر حول آليات تطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.