الخدمة المدنية: اعتماد 70 مدربا وطنيا من الجهات الحكومية لتأهيل كوادر وطنية بمجال الحوكمة

ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اعتماد 70 مدربا وطنيا من مختلف الجهات الحكومية تنفيذا للبرنامج الوطني للحوكمة المؤسسية بهدف بناء وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال الحوكمة.

وقال الديوان في بيان صحفي اليوم الاربعاء إنه تم اعتماد المدربين الوطنيين بعد اجتيازهم متطلبات التأهيل والتقييم وفق معايير الاعتماد المعتمدة وذلك ضمن البرنامج الوطني للحوكمة المؤسسية الذي ينفذه الديوان.

وأوضح البيان أن إجمالي المشاركين في البرنامج بلغ 109 متدربين من الجهات الحكومية فيما تتواصل حاليا إجراءات استكمال متطلبات الاعتماد لبقية المشاركين تمهيدا لاعتمادهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير المقررة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الديوان لتعزيز القدرات المؤسسية وإعداد مدربين وطنيين مؤهلين لنشر ثقافة الحوكمة المؤسسية بما يسهم في توحيد المفاهيم وتطبيق أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة في الجهات الحكومية.