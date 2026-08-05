الداخلية: ضبط 56 مخالفا في حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع “القوى العاملة”

من الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 56 مخالفا في حملة أمنية مشتركة نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الأحداث بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة شملت مناطق الجهراء الصناعية والشويخ الصناعية والفحيحيل الصناعية والفروانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه تم خلال الحملة التفتيش والتدقيق على المحلات التجارية في إطار متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط 56 مخالفا هم 10 أحداث و3 مخالفين للمادة (22) التحاق بعائل و17 مخالفا للمادة (18) و24 مخالفا للمادة (20) وضبط حالة تغيب واحدة وفق المادة (20) وضبط حالة واحدة مخالفة لسمة الدخول.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المخالفين جميعا تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتبعة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأكدت أن هذه الحملات الأمنية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمتابعة ورصد المخالفات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز الأمن والنظام وتطبيق القانون على الجميع.