وزارة الصحة تطلق أول برنامج وطني للتدريب الميداني في علم الوبائيات

وزارة الصحة

أعلن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها التابع لوزارة الصحة اليوم الأربعاء بدء التسجيل في البرنامج الوطني للتدريب الميداني في علم الوبائيات (FETP) المستوى الأساسي والذي يعد الأول من نوعه في البلاد وذلك تمهيدا لبدء التدريب خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2026.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى المفتشين الصحيين في وزارة الصحة العاملين في المجالات ذات العلاقة وذلك بهدف تطوير معارفهم ومهاراتهم العملية وتمكينهم من تطبيقها مباشرة في مواقع عملهم ما يسهم في رفع كفاءة منظومة الترصد والاستجابة للأحداث الصحية.

وأضافت أن البرنامج يعتمد على منهجية تدريبية تجمع بين ورش العمل والتطبيق العملي من خلال مهام ميدانية يشرف عليها مرشدون متخصصون مع التركيز على تنمية مهارات الترصد الوبائي وجمع البيانات وتحليلها والتقصي الميداني للحالات والتفشيات وإعداد التقارير والتوصيات المبنية على الأدلة العلمية.

وقال رئيس قسم طوارئ الصحة العامة بالإنابة الدكتور محمد بهبهاني وفق البيان إن البرنامج خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير الصحة العامة في البلاد إذ يضع الأساس لبرنامج وطني مستدام لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحويل البيانات إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار وتعزز الكشف المبكر عن المخاطر الصحية والاستجابة السريعة والفعالة لها بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني.

وأوضح الدكتور بهبهاني أن على موظفي وزارة الصحة المستوفين لشروط الالتحاق المبادرة بالتسجيل في الفترة المحددة عبر الرابط الإلكتروني (https://www.moh.gov.kw/PHS/PHA/FETPForm.pdf) واستكمال جميع الموافقات الإدارية المطلوبة وفق الآلية المعتمدة للاستفادة من هذه الفرصة النوعية التي تمثل انطلاقة جديدة في بناء القدرات الوطنية في مجال الوبائيات الميدانية.

وأفاد بأن البرنامج يأتي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية ومكتب منظمة الصحة العالمية في دولة الكويت وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الاستثمار في تنمية الكوادر الوطنية وبناء قدرات مستدامة في مجال الصحة العامة وعلم الوبائيات الميداني.