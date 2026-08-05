الأرصاد الجوية: البلاد تتأثر برياح حارة ورطوبة نسبية مع ضباب خفيف تنخفض معه الرؤية الأفقية

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر اليوم الاربعاء برياح حارة ورطوبة نسبية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية على المناطق الساحلية بسبب الضباب الخفيف.

وذكر العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تأثرت بامتداد منخفض جوي سطحي تصاحبه كتلة هوائية شديدة الحرارة ورطبة خاصة على المناطق الساحلية مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أن درجات الحرارة العظمى التي تسود البلاد ما بين 46 و48 درجة مئوية مع انخفاض في مدى الرؤية الافقية على المناطق الساحلية بسبب الضباب الخفيف.

وأشار إلى أن الرطوبة النسبية تقل تدريجيا مساء اليوم مع تحول الرياح إلى شمالية غربية وتكون معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق المكشوفة لتصل إلى 45 كيلومترا في الساعة موضحا أنها تستمر خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة عظمى تصل إلى 50 درجة مئوية على مطار الكويت الدولي.

وتوقع العلي أن تتحول الرياح ظهر الأحد المقبل إلى جنوبية شرقية مرة أخرى لتعاود الرطوبة النسبية في الظهور مع طقس حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية.

وأفاد بأن الأحد المقبل ستكون درجات الحرارة العظمى ما بين 44 و46 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة.