وزير التنمية والاستدامة تبحث مع سفير اليابان أوجه التعاون البيئي

وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج وسفير اليابان لدى دولة الكويت موكاي كينيشيرو

بحثت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج وسفير اليابان لدى دولة الكويت موكاي كينيشيرو اليوم الأربعاء أوجه التعاون البيئي بين البلدين الصديقين في مجال الاستدامة والأمن الغذائي.

وقالت الدكتورة الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم خلال اللقاء استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضحت أن اللقاء تناول أيضا سبل تطوير التعاون في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الغذائي.

وذكرت أنه تمت أيضا مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال البيئي بما يسهم في دعم الأهداف التنموية للبلدين.