سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة بما يعزز كفاءة إدارة الأصول الحكومية واستقرار الأمن الغذائي ويواكب أهداف الدولة التنموية.
حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجحيدلي ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى.