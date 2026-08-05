وكيل وزارة الصحة ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح مع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الوزارتين بما يسهم في إبراز جهود الكويت في ترسيخ الحق في الصحة وتعزيز حضور البلاد في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الاجتماع بين الجانبين تناول سبل تطوير التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات المرتبطة بالقطاع الصحي بما يدعم تعزيز التزام الكويت بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ويعكس ما توليه الدولة من اهتمام راسخ بضمان الحق في الحصول على الرعاية الصحية وفق مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن الجانبين استعرضا جهود (الصحة) في توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد المجتمع إلى جانب البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية وتعزيز الحقوق الصحية لمختلف فئات المجتمع ومنها الأطفال والمرأة والأشخاص ذوو الإعاقة بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن الاجتماع تناول كذلك بحث آليات تعزيز التنسيق في إعداد التقارير والمشاركات الوطنية والدولية المتعلقة بالحق في الصحة بما يسهم في توثيق الإنجازات الوطنية وإبراز تطور المنظومة الصحية ودعم مؤشرات الكويت ومكانتها في التقارير والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان.