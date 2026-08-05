مصرع 14 شخصا جراء صواعق برق في ولاية جاركاند الهندية الغنية بالمعادن

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أفادت الشرطة أن صواعق البرق أودت بحياة ما لا يقل عن 14 شخصا في ولاية جاركاند الغنية بالمعادن في شرقي الهند، في أحدث حصيلة للوفيات المرتبطة بالأمطار الموسمية السنوية التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق أخرى.

وقالت الشرطة إن معظم القتلى العشرة في منطقة جيريدي التابعة للولاية كانوا من عمال المزارع الذين كانوا يعملون وسط المحاصيل في الحقول المفتوحة.

وأضافت الشرطة أن صواعق البرق التي ضربت المنطقة أمس الثلاثاء، وهي ظاهرة شائعة خلال العواصف الموسمية، أسفرت أيضا عن إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية اليوم الأربعاء هطول أمطار على نطاق واسع في الولاية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في يناير كانون الثاني أن ولاية جاركاند شهدت أكثر من 200 حالة وفاة في 2025، عزيت في الغالب إلى “الصواعق المرتبطة بالعواصف الرعدية”.

وتسببت الأمطار الغزيرة هذا العام في فيضانات شديدة في ولاية آسام الوعرة بشمال شرق الهند، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 90 شخصا، في حين لقي 15 شخصا مصرعهم في ولاية كيرالا الجنوبية، حيث أدت الأمطار إلى نزوح الآلاف عن منازلهم.