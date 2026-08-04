سفير دولة الكويت يبحث ووزير خارجية مالطا سبل تعزيز التعاون والأوضاع بالشرق الأوسط

سفير دولة الكويت لدى جمهورية مالطا مشعل المضف مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية كريس فيرن

بحث سفير دولة الكويت لدى جمهورية مالطا مشعل المضف مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية كريس فيرن سبل تعزيز التعاون وقضايا دولية ذات اهتمام مشترك في مقدمتها الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت سفارة دولة الكويت في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الثلاثاء أن الجانبين بحثا العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والارتقاء بمستوى العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.

ووفق البيان اتفق الجانبان على تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين وزيادة عدد الطلبة فيما ناقشا إمكانية فتح بعثات دراسية لتخصصات أخرى في جامعة مالطا.

وبحسب ما ذكره البيان يبلغ عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في مالطا نحو 154 طالبا وطالبة معظهم في تخصصات طبية.