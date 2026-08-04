وزارة الصحة تطلق حملة توعوية تحت شعار “معا لدعم الرضاعة الطبيعية”

جانب من الجهات المشاركة بالحملة التوعوية تحت شعار "معا لدعم الرضاعة الطبيعية"

أطلقت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء الحملة التوعوية تحت شعار (معا لدعم الرضاعة الطبيعية) وذلك تزامنا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي يبدأ من 1 إلى 7 أغسطس من كل عام وبما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية والجهود العالمية الرامية إلى توفير أفضل بداية صحية للأطفال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحملة تهدف الى تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية ودعم الأمهات والأسر ومقدمي الرعاية الصحية مشيرة إلى أنها تشمل تنفيذ فعاليات توعوية في خمسة مستشفيات ومراكز صحية إلى جانب ورش عمل وأركان تثقيفية واستشارات مباشرة للأمهات. وأضافت أن الحملة تسهم في نشر المعلومات الصحيحة حول الرضاعة الطبيعية بالاضافة الى الإجابة عن استفسارات الأسر وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.

وقالت مديرة إدارة التغذية والإطعام بالوزارة الدكتورة حسناء عياد وفق البيان إن شعار الحملة لهذا العام يجسد أن دعم الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات الصحية والمجتمع والأسرة لما لذلك من أثر مباشر في تحسين صحة الأمهات والأطفال.

وأوضحت عياد أن الرضاعة الطبيعية تعد من أكثر التدخلات الصحية فعالية والمثبتة علميا في تحسين صحة الأم والطفل إذ توفر للرضيع جميع احتياجاته الغذائية خلال الأشهر الستة الأولى من العمر وتعزز مناعته وتحد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة كما تسهم في نموه وتطوره بشكل سليم. وأضافت أن الرضاعة الطبيعية تساعد الأم على سرعة التعافي بعد الولادة وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض وداء السكري من النوع الثاني فضلا عن دورها في تعزيز الصحة النفسية وتقوية العلاقة بين الأم وطفلها.