“الطيران المدني” تبحث مع “الشؤون الاسلامية” والخطوط الكويتية الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح يبحث مع مسؤولين الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح اليوم الثلاثاء مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان الاستعدادات المبكرة والترتيبات الخاصة بموسم الحج المقبل.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صحفي إن الاجتماع ناقش آليات تنظيم حركة مغادرة حجاج بيت الله الحرام واستقبالهم عبر مطار الكويت الدولي بما يضمن انسيابية الإجراءات وتعزيز التنسيق المسبق بين الجهات المعنية.

وأضافت أن الاجتماع بحث كذلك السبل الممكنة لتخفيف التكاليف المالية لرحلات الحج بما يسهم في توفير أفضل الخدمات للحجاج وتيسير رحلاتهم.