الداخلية: ضبط 23 متهما بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي

من الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء ضبط 23 متهما في 12 قضية مختلفة بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن إدارة (مكافحة المخدرات) تمكنت من ضبط المتهمين بعد عمليات رصد وتحريات مكثفة أسفرت تحريز كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي إضافة إلى موازين حساسة وطلقات نارية ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار وأكياس تستخدم في تعبئة المواد المخدرة.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة والحملات المكثفة التي تنفذها للتصدي لآفة المخدرات مبينة أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت مواصلة عملياتها الأمنية المكثفة بكل حزم لملاحقة مروجي السموم وحماية المجتمع من مخاطرها مشددة على عدم التهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو أي نشاط مرتبط بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.