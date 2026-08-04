مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

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عقــد مجلــس الــوزراء اجتماعــه اليــوم الثـلاثــاء الموافـــق 4 /8 /2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمــد الصبـاح رئيـس مجلس الـوزراء حفظـه الله، وبعــد الاجتمـاع صـرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلــس الــوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:

بمناسـبة الـذكــرى الـ 36 للغـزو العراقــي الغاشم على دولة الكويت والذي صادف يوم الأحد الماضي، فإن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر الثاني مـن أغسطـس عـام 1990، التي ستظل شاهداً على الوحدة الوطنية ، وتُعد مرحلة راسخة تستحضر فيها الأجيال التضحيات العظيمة التي سطرها أبناء الكويت دفاعاً عن الوطن وسيادته ، حيث جسدت هذه الذكرى معاني التلاحــم والــولاء ، وأبرزت قيم الانتماء للكويت والتفاف الشعب حول قيادته الشرعية ، ويثمن مجلس الــوزراء بكــل تقدير وإجلال الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابـر الأحمـد الجابر الصباح وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصبـاح وسـمو الأمير الراحـل الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصـباح وسـمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهم في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال .

ويستذكر مجلـس الـوزراء بكل فخر واعتزاز صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان العراقي الغـادر، والـذي يُعد نموذجـاً للوحـدة الوطنية ومحطـة مفصلية تجلـى فيها تلاحـم الشعب الكويتي في الداخـل والخـارج ووقـوفه صفاً واحـداً خلـف قيادته الشرعية في لوحـة وطنية وإنسانية خـالدة خطـت ملامحهـا البطولـة والصبر والإيمان .

ويستحضر مجلـس الـوزراء بكـل تقديـر وإجــلال تضحيـات الشـهداء الأبــرار وأبطـال المقاومـة الأوفياء الذين صانوا الوطن بدمائهم الزكية وكتبوا في صفحـات التاريـخ ملحمة شعب لا يعـرف الانكسـار في سـبيل الدفـاع عـن دولـة الكويت إبـان فــترة الغـزو العراقـي الغاشم ، حيث أثبت الكويتيون في تلك المرحـلة المفصلية مـن تاريـخ الوطـن أن وحـدة الصــف والإيمــان العميـق بعدالـة القضية كان الدرع الحصين للكويت وسر نهوضها من المحنة إلى المجد ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم جناته .

ومجلـس الــوزراء إذ يجــدد بالـغ امتنانه وتقديـره لكـل مــن سـاهم مـن الـدول الشـقيقة والصديقـة في تحريـر دولــة الكويت وعـودة الحـق إلى أصحابـه، ويدعـو البـاري عـز وجــل أن يديم علــى وطننا العـزيــز نعمتي الأمــن والاســتقرار في ظــل القيــادة الحكيمـة لحضـرة صاحـب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابـر الصبـاح حفظـه الله ورعــاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله .

من جانب آخر أعـرب مجلــس الـوزراء عـن إدانتـه واسـتنكاره بأشـد العبــارات ، اسـتمرار العـدوان الإيراني الآثم على البلاد ، الذي استهدف يومي الجمعة والسبت الماضيين عـدد مـن المنشآت الحيوية، بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد ، كمـا طـال آليـات مدنية تابعة لإحـدى الشركات المدنيـة في جزيـرة بوبيان ، وذلك بطائرات مسيرة معاديـة ، في انتهـاك صــارخ لسـيادة دولـة الكويت ، وتهـديـد مباشـر لأمنها واستقرارها ، وانتهـاك جسيم لقواعـد القانـون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبـادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مؤكـداً أن مواصلة هــذه الاعتـداءات السـافرة تشكـل تصعيــداً خطـيراً وتعكـس نهجـاً عدائيـاً لا يمكن تبريـره أو قبـولـه ، بما يقـوض الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة ويفاقـم التوتر، مجدداً التأكيد على احتفاظ دولـة الكويت بحقهــا الأصـيل والمشـروع في اتخـاذ جميـع الإجــراءات اللازمـة لصـون سـيادتها وحمـاية أمنهـا ومصالحهـا ومقـدراتهـا ، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها .

من جهــة أخـرى أعـرب مجلــس الــوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتعرض المملكـة العربيـة السـعودية الشـقيقة لاعتـداءات المليشيات التابعة لإيـران في العـراق ، بما يعكس إصرار تلك الميلشيات علـى مواصلة التصعيـد وزعـزعـة أمـن واسـتقرار المنطقـة ، وكــان آخرها العـدوان السافر بإطـلاق طائرات مسـيرة في محاولـة بائسة لاسـتهداف منشآت بترولية في المنطقـة الشرقية الأسبوع الماضي ، بما يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، وذلك في وقـت تبذل فيـه المملكـة جهـوداً مخلصـة للإسـهام في إنهـاء التصعيـد في المنطقـة ، وجـدد مجلـس الــوزراء تضامـن دولة الكويت المطلق مع المملكـة العربيـة السـعودية الشـقيقة ، ووقوفها إلى جانبها ودعمهـا لكافــة الإجــراءات التي تتخـذها لحمـاية أمنها وسـيادتها ومصالحهـا ومقـدراتها ، بما في ذلك حقهـا الأصـيل في الدفــاع عــن النفس، الـذي يكفـله القانـون الدولي بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحـدة ، مؤكـداً أن أمـن المملكـة جــزء لا يتجـزأ مـن أمـن دولة الكويـت ودول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية .

كمـا جدد مجلس الوزراء إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيرانـي المتجـدد الذي اسـتهدف المملكة الأردنيـة الهاشمية الشقيقة بعـدد مـن الصواريـخ الأسبوع الماضـي ، معتبراً هـذا الاعتــداء بأنـه انتهـاكـاً سـافـراً لسـيادة وسـلامة أراضـي المملكـة الأردنيـة الهاشــمية الشقيقة ، وتهديــداً لأمـن واسـتقرار المنطقة ، مجــدداً تضامـن دولة الكويـت الكامـل مـع المملكـة الأردنيـة الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ، ودعمها لكافـة الإجـراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مشـدداً علـى ضـرورة وضـع حـد لهـذه الاعتـداءات واحـترام قواعــد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار .

كمـا أعــرب مجلـس الـوزراء عـن إدانتـه واسـتنكاره الشـديديـن لما تعرضـت له جمهوريـة مصـر العربية الشقيقة من هجوم بطائرة مسـيرة تسبب في اندلاع حريـق على متن سـفينتين في ميناء دمياط الأسبوع الماضي ، مؤكـداً تضامـن دولة الكويت الكامـل مع جمهوريـة مصر العربية الشقيقة ، ووقوفها إلى جانبها ، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها .

من جانب آخـر استمع مجلـس الــوزراء إلى شـرح قدمــه معالـي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حـول آخـر مستجـدات الأوضـاع في المنطقة والتطـورات العسكريـة الحاليـة في ضــوء الاعتـداءات الإيرانيـة الآثمـة التي تعرضـت لها دولـة الكـويت خـلال الأيام الماضـية ، مؤكـداً جاهزيــة القـوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذهـا جميع الإجـراءات والتدابير اللازمة لصـون سـيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين .

من جهــة أخـرى استمع مجلـس الـوزراء إلى شــرح قدمه معالي وزير الخارجيـة الشـيخ جـراح جابـر الأحمـد الصبـاح حـول الجهود السـياسـية والدبلوماسـية التي تقوم بها وزارة الخارجيــة وبعثاتهـا الدبلوماســية في الخــارج لمواكبــة آخـــر المســتجدات التي تشهــدهــا الساحتين الإقليمية والدولية .

وضمن هذا السياق أحاط معاليه مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته الرسمية إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأربعاء الماضي وفحوى لقاءات معاليه مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسـلامية الصديقة محمـد شهباز شريف وبحضـور نائـب رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة الباكسـتاني محمـد إسـحاق دار ووزراء الدفاع، والتجارة ، والأمن الغذائي الوطني والبحوث ، والاتصالات، والشئون البحرية ، والبترول ، في الحكومة الباكستانية وعدد من كبار المسئولين الباكستانيين ، حيث نقل معاليه خلال اللقاء تحيات حضــرة صاحــب السـمو أمير البــلاد الشـيخ مشعــل الأحمــد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظـه الله ، وسـمو الشـيخ أحمـد عبـدالله الأحمـد الصـباح رئيـس مجلـس الــوزراء حفظـه الله، إلى فخامـة رئيـس جمهوريـــة باكسـتان الإسلامية الصديقة آصف علي زرداري ، وإلى رئيس وزراء جمهوريـة باكســتان الإسـلامية الصديقــة محمـد شــهباز شريـف ، وتمنيات سموهم لحكومة وشعب باكستان الصديق بدوام التقدم والازدهار ، وجـرى خــلال اللقــاء اســتعراض العلاقات التاريخية الراسـخة التي تجمـع البلدين والشــعبين الصديقين ، وبحـث سبل الارتقـاء بها وتعزيـز آفـاق التعـاون المشترك في مختلف المجالات بما يحـقق المصالــح المشتركة للبلدين ، كمـا تـم بحـث آخــر التطـورات الإقليمية والجهـود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وقـد أعـرب معاليـه عن تقديـر دولــة الكويت بالــدور الدبلوماسي الفاعل الذي تضطلع به جمهورية باكستان الإسلامية في دعم أمن المنطقـة واسـتقرارها ، كمـا أحـاط معاليـه مجلس الوزراء علماً بفحوى الاجتماعين اللذين عقدهما مع كل من نائـب رئيـس الـوزراء ووزيـر خارجية جمهورية باكستان الإسـلامية محمـد اسـحاق دار ورئيـس أركان الجيش وقائد قوات الدفـاع في جمهورية باكسـتان الصديقة المشير عاصم منير ، حيث تم خـلال الاجتماعـين اسـتعراض العلاقــات التاريخيـة الراسـخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقـين ، والتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز أطر التعاون ، وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المجالات، كما جرى خلال الاجتماعين بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .

من جهة أخرى اطلع مجلـس الـوزراء على العرض المرئي المقدم من معالـي وزيـر التربيـة سـيد جـلال سـيد عبدالمحسن الطبطبائي بحضـور قياديـي ومسئولي وزارة التربيـة حــول اســتعدادات وزارة التربية لانطلاق العـام الدراسي الجديد 2026 /2027 ، وما تـم اتخاذه من إجراءات لضمان جاهزيــة المنظـومة التعليمية وتهيئـة المدارس لاسـتقبال الطلبة والطالبات ، وتناول العـرض أبـرز محــاور الاستعداد على المسـتويات التعليميـة والإداريــة والفنيـة والهندسية والتقنية ، إلى جانب مستجدات تطوير المناهج واللوائح التعليمية ، واستكمال تجهيز المدارس وتوفـير احتياجاتها ومتطلباتها المختلفة، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في إدارة ومتابعـة خطـة الاستعداد عبر منصة إلكترونية تختص بمراقبة ومتابعة الخطط التشغيلية لاستعدادات العام الدراسي الجديد لتتيح متابعة سير الأعمال ونسب الإنجاز ، وتعزز الرقابة على التنفيذ ورصد التحديات ومعالجتها أولاً بأول ، بما يدعم سـرعة اتخــاذ القـرار واسـتكمال الأعمــال وفـق الخـــطط الزمنية المحددة ، مؤكداً معاليه أن وزارة التربيـة تواصــل متابعة جميـع محــاور الاسـتعداد بصورة مستمرة، مشدداً على أن جاهزية المدارس واستقرار العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للمتعلمـين والهيئـات التعليميـة تمثل أولويـة قصــوى، بمـا يضمـن انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الدراسي الجديد 2026 /2027.

من جهته أكد مجلس الوزراء حرصه على تطوير المنظومة التربوية واهتمامه بضبط جودة التعليم في دولة الكويت من خلال تحديث المناهج وتعزيز كفاءة المعلمين وتوسيع نطاق التحول الرقمـي في العملية التعليمية بما يواكـب المتغـيرات العالميـة ويلبي احتياجات سـوق العمـل، مشـدداً علـى ضـرورة ترسيخ قيم الابتكار والبحــث العلمـي بمـا يسـهم في إعــداد أجيـال قــادرة علـى المنافسة والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية ، مشيداً بالجهود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي يقوم به معالـي وزيـر التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وقياديو ومسئولو وموظفو وزارة التربية في سبيل الارتقاء بجودة التعليم ودعم المعلم والمتعلم وتطوير المنظومة التربوية .

من جانـب آخـر اطلـع مجلــس الــوزراء على محضـر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها :

أولاً : التقريـر الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية عن الفترة من ( يونيو ـ ديسمبر 2025 ) والفترة ( يناير ـ يونيو 2026)، بشأن التحديــات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع ، وقــرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بالآتي:

أ‌) مواصلة جهودها ومتابعة أعمال توفير الخدمـات المرتبطة بالمشـروعات الإسكانيـة، وتذليـل كافــة العقبات التي قـد تطرأ بشأنها ، ورفع النتائج والتوصيات إلى مجلس الوزراء بما فيها موجز الموقف التنفيذي ودور كل جهة ومدى التزامها، وذلك في التقرير نصف السنوي القادم .

ب‌) عدم إصدار شهادات (( لمن يهمه الأمر)) إلى بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي تمهيداً لإصدار أذونات البناء إلا بعد اكتمال البنية التحتية والخدمات التابعة للمناطق السكنية.

ثانياً : مبادرة منظومة تقاريـر الاســتدامة البيئية الحكوميـة ، والتي تهدف إلى وضع إطار حكومي موحد يلزم الجهات بإعداد تقاريــر سنوية لقيـاس أدائهـا البيئـي ، وترســيخ الحوكمــة والشفافية بما يتسـق مـع التزامـات دولـة الكويت البيئيــة الدوليـة ، وقــرر مجلــس الـوزراء تكليف معالي وزير الدولة لشئون التنمية والاسـتدامة الدكتـورة ريــم غـازي الفلــيج ( المشرف على الهيئة العامة للبيئة ) بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيـة ومتابعـة جهودهــا المتعلقة بخطة عمل منظومة الاستدامة البيئية الحكومية، لضمــان استيفاء كافــة التزامات دولــة الكــويت المناخيـة والبيئيـة الدوليـة، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير سنوي يتضمن الموقف التنفيذي للخطة، ودور كل جهة ومدى التزامها والتوصيات ذات الصلة .

واسـتعرض مجلس الوزراء عـدداً مـن المواضـيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقـرر الموافقة عليها ، كمـا قـرر إحـالـة عــدد منها إلى اللجــان الوزاريــة المختصـة لدراستها ورفـع التوصـيات المناسـبة بشأنها لاسـتكمال الإجـراءات الخاصة لإنجازها.