أنقرة تندد باستهداف سفينتين مدنيتين تركيتين في البحر الأسود

صورة أرشيفية

نددت تركيا الثلاثاء بهجوم بمسيرات وقع الاثنين في البحر الأسود واستهدف سفينتين عائدتين إلى شركتين تركيتين، ما أسفر عن اصابات في صفوف طاقميهما.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن “السفينتين المدنيتين التابعتين لشركتي الشحن التركيتين يسار وناديزدا تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة بعد إبحارهما من ميناء نوفوروسيسك ليل أمس (الاثنين)، ما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون أتراك. إن سلامة مواطنينا هي أولويتنا القصوى، ونتابع وضعهم من كثب”.

واضافت الخارجية “نعرب عن قلقنا البالغ حيال تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا في البحر الاسود والذي يؤثر في الملاحة المدنية رغم تحذيراتنا العديدة. إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية، فإن هذا التصعيد ستكون له تداعيات سلبية، وخصوصا على الأمن الغذائي”، داعية الطرفين المعنيين إلى “الإسراع في اتخاذ تدابير ملموسة لضمان أمن الملاحة في البحر الاسود”.

وذكر موقع “مارين ترافيك” لرصد حركة السفن أن السفينتين يسار وناديزدا ترفعان علمي بنما والكاميرون.

وكثفت روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع عدة ضرباتهما على سفن الشحن، وخصوصا في البحر الأسود.

ونهاية حزيران/يونيو، تعرضت سفينة صيد تركية لهجوم في البحر الأسود قرب سواحل القرم، أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة.

وحذرت أنقرة نهاية أيار/مايو من “تصعيد خارج السيطرة” في منطقة البحر الاسود إثر هجوم بمسيرة استهدف سفينة شحن تركية. وأكدت البحرية الأوكرانية أن الهجوم نفذ بواسطة مسيرة روسية.