دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولا سيما استهداف المدنيين والمنشآت الصحية وما أسفر عنها من سقوط ضحايا من بينهم نساء وأطفال في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار ويقوض جهود الدول الوسيطة والأطراف المعنية لتنفيذ مراحله اللاحقة ويزيد من معاناة المدنيين.

‏كما تدعو دولة الكويت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الطبية وتأمين وصول المساعدات دون عوائق وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.