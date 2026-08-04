سمو أمير البلاد يتسلم دعوة من ولي العهد السعودي لحضور "منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض اكتوبر المقبل

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم رسالة خطية من اخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة سموه رعاه الله لحضور (منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار) في نسخته العاشرة للعام 2026م والذي سيعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 اكتوبر 2026م إلى 29 اكتوبر 2026م.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح.