تير شتيغن من برشلونة إلى أياكس على سبيل الإعارة

تير شتيغن

التحق حارس المرمى الألماني لبرشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن بأياكس على سبيل الإعارة لموسم 2026-2027، وفقا لما أعلنه حامل لقب الدوري الهولندي لكرة القدم 36 مرة الثلاثاء.

وقال النادي الهولندي في بيان له “توصّل أياكس إلى اتفاق مع برشلونة ومارك تير شتيغن”.

وغاب اللاعب البالغ 34 عاما والذي انضمّ إلى برشلونة عام 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، عن جزء كبير من الموسمين الماضيين بسبب معاناته من إصابات خطيرة.

ومع حجز جوان غارسيا مركز حراسة المرمى في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب الألماني هانزي فليك، أعار النادي الكاتالوني تير شتيغن إلى جيرونا في كانون الثاني/يناير، لكنه تعرّض في شباط/فبراير إلى إصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال ظهوره الثاني مع فريقه الجديد، ما أدّى إلى نهاية موسمه.

ولم يُستدع الدولي الألماني إلى قائمة منتخب بلاده المشارك في كأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية.

ويرتبط تير شتيغن الذي أحرز لقبا في دوري أبطال أوروبا عام 2015 وسبعة في “لا ليغا” مع برشلونة، بعقد حتى حزيران/يونيو 2028 مع بطل إسبانيا 29 مرة.