المركز العلمي يختتم برنامج "بادر ويانا" الصيفي للتطوع 2026 ويكرّم المشاركين

اختتم المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اليوم فعاليات الدفعة الثانية من برنامج “بادر ويانا” الصيفي للتطوع لعام 2026، الذي يُنظم بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون القصر، وذلك خلال حفل التكريم الختامي الذي أُقيم احتفاءً بجهود المتطوعين وتقديراً لعطائهم طوال فترة البرنامج.

وشهد الحفل حضور المدير العام للمركز العلمي المهندس مساعد الياسين، والسيدة/ علياء الصقر، مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر.

ويواصل برنامج “بادر ويانا” نجاحه للعام الرابع على التوالي منذ انطلاقه في صيف عام 2023، حيث استقطب في نسخته لهذا العام 80 متطوعاً ومتطوعة، بواقع 40 متطوعاً ومتطوعة خلال شهر يوليو و40 آخرين خلال شهر أغسطس، ليقدم لهم تجربة تدريبية وعملية متكاملة تسهم في تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم.

وشهد الحفل تكريم المتطوعين الذين خاضوا تجربة عملية متميزة داخل مرافق المركز العلمي، حيث شارك عدد منهم في الإشراف على الأطفال ضمن أنشطة المخيم الصيفي، فيما انضم آخرون للعمل إلى جانب موظفي المركز في مختلف المرافق، وتلقوا تدريباً عملياً على استقبال الزوار، وتقديم العروض العلمية، والتفاعل مع الجمهور وفق أعلى معايير الخدمة والاحترافية.

وعقب حفل التكريم، قام الحضور بجولة ميدانية داخل مرافق المركز العلمي، اطلعوا خلالها على مواقع عمل المتطوعين، وشاهدوا عن قرب مستوى التطور الذي حققه المشاركون خلال البرنامج، والمهارات التي اكتسبوها من خلال التدريب العملي والعمل المباشر مع فرق المركز، بما يعكس أثر البرنامج في تنمية قدراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإعدادهم لخوض تجارب عملية تسهم في بناء مستقبلهم المهني.

المركز العلمي

وفي هذه المناسبة، صرّح المدير العام للمركز العلمي المهندس مساعد الياسين قائلاً: “نفخر باستمرار برنامج “بادر ويانا” للعام الرابع على التوالي، وما يحققه من أثر ملموس في تنمية مهارات الشباب وتعزيز ثقافة العمل التطوعي. ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من إيماننا بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب، من خلال إتاحة فرص تدريبية عملية تسهم في بناء شخصياتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة. كما نتوجه بالشكر إلى الهيئة العامة لشؤون القصر على تعاونها المستمر، وإلى جميع المتطوعين على التزامهم وجهودهم، ونتطلع إلى مواصلة هذه المبادرة وتطويرها في الأعوام المقبلة.”

كما ألقت ، كلمة بهذه المناسبة، أكدت خلالها على أهمية الشراكة مع المركز العلمي في دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

وأعربت السيدة/ علياء الصقر، مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر عن شكرها للمركز العلمي على تعاونه المستمر في تنفيذ برنامج “بادر ويانا”، مؤكدتاً أن المركز يُعد من أوائل الجهات التي انضمت إلى البرنامج منذ انطلاقه قبل أربعة أعوام، وكان له دور بارز في دعم أهدافه وإنجاحه.

وأوضحت أن البرنامج أصبح اليوم جزءاً من البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، مشيرتاً إلى أن الشراكة مع المركز العلمي تمثل نموذجاً مميزاً للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب.

وأضافت أن الهيئة تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع المركز العلمي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إطلاق المزيد من المبادرات المشتركة التي تحقق الأثر الإيجابي وتعزز أهداف الطرفين في خدمة المجتمع.

ويهدف برنامج “بادر ويانا” إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة العملية في بيئة عمل حقيقية، بما يعزز روح المسؤولية والعمل الجماعي، ويسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على خدمة المجتمع.

واختُتم الحفل بتكريم المتطوعين تقديراً لجهودهم والتزامهم طوال فترة البرنامج، كما أكد المركز العلمي والهيئة العامة لشؤون القصر استمرار تعاونهما في تنفيذ برنامج “بادر ويانا”، الذي أصبح على مدى أربعة أعوام منصةً رائدةً لتمكين الشباب، وصقل مهاراتهم، وترسيخ قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع.