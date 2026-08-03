وزير النفط: الكويت حريصة على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز تبادل الخبرات في قطاعي النفط والطاقة

وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي خلال استقباله سفير جمهورية قيرغيزستان لدى البلاد

أكد وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي أن دولة الكويت ممثلة بقطاعها النفطي تمتلك خبرات متراكمة في مختلف مجالات الصناعة النفطية وتحرص على توظيفها في دعم التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تحقق المنفعة المتبادلة وتسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز جسور التواصل مع الدول الصديقة.

وقالت وزارة النفط في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير الرومي في مكتبه اليوم الاثنين سفير جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الكويت الدكتور نورلان توقوبايف حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك في مجالات النفط والطاقة.

وأشار الوزير الرومي وفق البيان إلى عمق العلاقات الثنائية والاقتصادية التي تجمع البلدين مؤكدا حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الصديقة ولاسيما في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والمعرفة.

وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين الجانبين في مجالات النفط والغاز إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آليات تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الكويتية في تطوير الصناعات النفطية وإدارة القطاع النفطي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.