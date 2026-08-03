“الأشغال” تعقد اجتماعا لمناقشة مسار ومحطات وزن الشاحنات بحضور الجهات المعنية

وزارة الأشغال العامة

عقدت وزارة الأشغال العامة ممثلة بإدارة هندسة الطرق اجتماعا بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية وذلك لمناقشة الإتفاقيات وتصميم مسارات وزن الشاحنات والمرافق التابعة لها في دولة الكويت.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن إدارة التصميم بالوزارة قامت بإعداد مستند للشروط المرجعية يتضمن عمل دراسة متكاملة لمحطات ومرافق ومسارات الشاحنات اللازمة بدولة الكويت وتم تقديم عرض مرئي يبين الأهداف الاستراتيجية للمشروع وبيان نطاق الدراسة والمخرجات والنتائج المتوقعة من المشروع.

وأفادت بأنه تمت مناقشة متطلبات وملاحظات كل جهة من الحضور والاتفاق على أن يتم عقد اجتماعات دورية تنسقية لوضع الخطوط النهائية الاتفاقيه الشاملة لدراسة منظومة وزن الشاحانات .

وتشهد دولة الكويت توسعا عمرانيا متسارعا وزيادة مستمرة في حركة النقل البري إذ تعمل الوزارة في ضوء خطتها على تحسين أعمال وإنشاء وصيانة الأسفلت في الطرق الرئيسية.