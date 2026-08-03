وزير الدفاع يستقبل سفير تركيا بمناسبة انتهاء فترة عملها ويبحث مع سفير الهند موضوعات مشتركة

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح يستقبل سفير الجمهورية التركية لدى دولة الكويت طوبى سونمز

استقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح سفير الجمهورية التركية الصديقة لدى دولة الكويت طوبى سونمز بمناسبة انتهاء فترة عملها في البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الشيخ عبدالله علي الصباح أعرب عن شكره وتقديره لما بذلته السفير سونمز من جهود طيلة فترة عملها مثمنا إسهاماتها في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الكويت وتركيا متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة.

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح يستقبل سفير جمهورية الهند لدى البلاد براميتا تريباثي

وفي استقبال آخر بحث وزير الدفاع مع سفير جمهورية الهند لدى البلاد براميتا تريباثي عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.