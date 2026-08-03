مجلس الجامعات الخاصة: فتح باب التسجيل لخطة البعثات الداخلية للعام الجامعي 2027/2026

الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة فتح باب التسجيل لخطة البعثات الداخلية للعام الجامعي 2027/2026 اعتبارا من اليوم الاثنين ولغاية 13 أغسطس الجاري للطلبة الكويتيين وذوي الإعاقة وأبناء الدبلوماسيين المستوفين لشروط القبول في الجامعات والكليات الخاصة المشمولة بالخطة.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور جاسم العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الخطة تسهم في إتاحة فرص تعليمية نوعية أمام الطلبة في تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل بما يدعم إعداد كوادر وطنية مؤهلة للمشاركة في مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035.

ودعا العلي الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط الخطة والتخصصات المطروحة والتأكد من استكمال البيانات والمستندات المطلوبة ضمن المواعيد المحددة عبر نظام التسجيل الإلكتروني registration.puc.edu.kw.

وحث المتقدمين على متابعة الحسابات الرسمية للأمانة العامة للاطلاع على التعليمات والإعلانات ذات الصلة متمنيا لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.