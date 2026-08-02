وزيرة الشؤون: تطوير خدمات دور الرعاية ومتابعة أوضاع النزيلات والأطفال أولوية مستمرة

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تطمئن على إحدى النزيلات خلال جولتها في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد أهمية مواصلة تطوير خدمات الرعاية المقدمة للنزيلات والأطفال في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة تلبي احتياجاتهم.

جاء ذلك في تصريح للوزير الحويلة عقب جولة تفقدية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية شملت أقسام تأهيل النساء والأطفال للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة ومتابعة جاهزية المرافق.

وشددت الحويلة على ضرورة المحافظة على أعلى معايير الجودة في الرعاية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتأكد من جاهزية المرافق والتجهيزات بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية للنزيلات والأطفال.

وأكدت استمرار المتابعة الميدانية لمختلف دور ومراكز الرعاية التابعة للوزارة بهدف تطوير الأداء وتعزيز جودة الخدمات ومعالجة أي ملاحظات أولا بأول بما يحقق مصلحة المستفيدين. واطلعت خلال الجولة على أوضاع النزيلات والأطفال واطمأنت على حالتهم الصحية والنفسية واستمعت إلى شرح من المسؤولين حول برامج التأهيل والرعاية وآليات تقديم الخدمات.