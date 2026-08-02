رئيس الأركان العامة يعقد اجتماعا تنسيقيا بين الجهات العسكرية والأمنية

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان يعقد اجتماعا تنسيقيا بين الجهات العسكرية والأمنية

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اجتماعا تنسيقيا بين الجهات العسكرية والأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي.

وذكرت (رئاسة الأركان) في بيان صحفي اليوم الأحد إنه جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات العسكرية والأمنية وبحث آليات تطوير العمل المشترك بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات العسكرية والأمنية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة من الجهات العسكرية والأمنية.