معهد الدراسات المصرفية يطلق الدورة الخامسة من برنامج “قادة إدارة المخاطر”

محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد عن إطلاق معهد الدراسات المصرفية الدورة الخامسة من برنامج قادة إدارة المخاطر وهو أحد برامج مبادرة (كفاءة) التي يقودها (المركزي) بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة المعهد.

وقال محافظ (المركزي) ورئيس مجلس ادارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون في بيان صحفي إن البرنامج يأتي في إطار السعي الاستراتيجي للبنك لبناء كوادر وطنية عالية التأهيل في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي وبهدف تعزيز القدرات في مجال إدارة المخاطر التي تتمتع بأهمية كبيرة لتعزيز بيئة العمل المصرفي وتحصين العمليات المالية.

وأضاف الهارون أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة وتطوير الاستراتيجيات الفعالة في إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية. وأوضح أن البرنامج يمتد على مدى خمسة أشهر موزعة على أربعة مراحل غير متواصلة تعقد الأولى والثانية منها في دولة الكويت وتشتمل برامج تدريبية ومحاضرات عملية في مجال إدارة المخاطر بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في هذا المجال للحصول على شهادات معتمدة ومتخصصة.

وذكر أن البرنامج يشمل مسارات تدريبية متعددة مع محاضرين محترفين محليين وعالميين في هذا المجال في حين تتضمن المرحلة الثالثة إعداد وتقديم حالات دراسية ومشاريع التخرج تليها المرحلة الرابعة والأخيرة إذ يتلقى المشاركون التدريب الدولي على مدى أسبوع في المملكة المتحدة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة (سانت أندروز) مشيرا إلى أن البرنامج يغطي تكاليف السفر والإقامة والتنقل.

وبين أن شروط الالتحاق بالبرنامج هي أن يكون المتقدم كويتي الجنسية ولديه مؤهل جامعي مناسب ولديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في إحدى مؤسسات القطاع المالي أو الاقتصادي في الكويت كما يشترط اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن.

يذكر أن مبادرة كفاءة التي أطلقها (المركزي) بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية هي مبادرة استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء كفاءات وطنية عالية التأهيل وتزويدها بالمعارف اللازمة للتقدم في مسارها المهني وتسليحها بالمهارات الضرورية لتكون قوى عاملة مهنية تتناسب مع ما يفرضه التقدم والتطور الهائل والمستمر الذي تشهده الصناعة المالية والمصرفية.

وتهدف المبادرة إلى تزويد المؤسسات العاملة في هذا المجال بكفاءات قادرة على شغل الصفوف المتقدمة في إدارة تلك المؤسسات ويمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على تفاصيل البرنامج وتقديم طلبات الالتحاق بدءا من اليوم ولغاية الاثنين 31 أغسطس 2026 من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة كفاءة: kafaakw.org.