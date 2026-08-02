وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار: ذكرى الغزو العراقي الغاشم محطة وطنية يستحضر فيها أبناء الوطن تضحيات الشهداء والأسرى

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق أن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت تمثل محطة وطنية خالدة يستحضر فيها أبناء الوطن تضحيات الشهداء والأسرى والمفقودين وما سطره الشعب الكويتي من مواقف مشرفة في الصمود والولاء والالتفاف حول القيادة الشرعية دفاعا عن الوطن وسيادته.

وقال الوزير المرزوق في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد بهذه المناسبة إن هذه الذكرى ليست مجرد استذكار لحدث تاريخي بل هي مناسبة وطنية متجددة لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والانتماء والإخلاص.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته وأن يديم نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.