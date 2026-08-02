سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة آخر مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي.

وجرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات إنجاز مشروع مستشفيات الضمان الصحي ومراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية إضافة إلى استعراض مستجدات مشروع التأمين الصحي والشرائح المستفيدة منه والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات المعنية في القطاع الخاص بهذا الصدد.

حضر الاجتماع وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبدالله الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.