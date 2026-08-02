وزير المالية: الثاني من أغسطس سيبقى محطة وطنية راسخة في ذاكرة كل كويتي

وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن الثاني من أغسطس سيبقى محطة وطنية راسخة في ذاكرة كل كويتي نستحضر من خلالها وحدة الصف والتلاحم بين القيادة والشعب والإرادة التي انتصرت على الاحتلال لتظل الكويت حرة عزيزة أبية.

وقال الوزير الرفاعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت التي تصادف اليوم الأحد “إننا نستذكر بكل اعتزاز وإجلال تضحيات أبناء الوطن الذين دافعوا عن أرض الكويت وسيادتها ونترحم على الشهداء الأبرار الذين سطروا بدمائهم أسمى معاني الوفاء والانتماء”.

وأضاف “اننا بهذه المناسبة نجدد عهد الوفاء لوطننا الغالي مؤكدين أن حب الكويت ليس شعارا يرفع بل مسؤولية نترجمها بالعمل والإخلاص وحماية مقدرات الدولة وخدمة المواطنين كل من موقعه”.

وشدد على أن الغزو الغاشم لن ينسى وسيبقى درسا وطنيا تتوارثه الأجيال يعزز التمسك بالوحدة الوطنية وصون أمن الكويت واستقرارها والحفاظ على سيادتها واستقلالها.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يوفقهما لما فيه الخير للوطن ورفعة شأنه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته ومغفرته إنه سميع مجيب الدعاء.