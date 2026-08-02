“زين” تستعرض فرصها التدريبية للشباب في معرض “إنجاز” السنوي

المعرض عرّف حديثي التخرج على طبيعة العمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

شاركت زين الكويت في النسخة الجديدة من معرض فرص التدريب الميداني الذي نظّمته جمعية إنجاز الكويت، حيث استعرضت أمام طلبة وطالبات المرحلة الجامعية وحديثي التخرج فرص اكتساب الخبرة العملية داخل الشركة، والتعرّف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

شاركت زين في حفل افتتاح المعرض، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة إنجاز الكويت عادل الشمالي، والمدير التنفيذي لإنجاز الكويت ليلى هلال المطيري، ورئيس فريق الشراكات المُجتمعية وتمكين الشباب في زين الكويت فيصل الدويهيس، ومجموعة من ممثلي الشركاء والطلبة.

وشهد جناح زين تفاعلاً من الطلبة الراغبين في خوض تجربة مهنية مبكرة، حيث تعرفوا على طبيعة فرص التدريب التي توفّرها الشركة، والمهارات التي يمكنهم تطويرها من خلال الاحتكاك المباشر مع الموظفين في بيئة العمل، بما يشمل التواصل وخدمة العملاء والعلاقات العامة والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية في إدارة المشاريع.

خلال المعرض، سلّط فريق زين الضوء على فرص التدريب الميداني المتاحة ضمن برنامج شبكة شباب زين FUN، أحد أبرز برامج الشركة لتمكين الشباب، والذي يتيح للمشاركين تجربة العمل الفعلية داخل زين بنظام جزئي، إلى جانب مكافأة تشجيعية شهرية.

عادل الشمالي وليلى المطيري وفيصل الدويهيس في جناح الشركة

ومنذ إطلاقه عام 2008، أتاح برنامج FUN لآلاف الطلبة والطالبات فرصة تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، والتعرّف على متطلّبات سوق العمل، وبناء خبرات عملية تسهم في دعم استعدادهم لمسيرتهم الوظيفية المستقبلية، فيما انضم العديد من المشاركين المتميزين في البرنامج لاحقاً إلى زين كموظّفين بدوام كامل.

وتندرج تحت مظلّة برنامج شبكة شباب زين FUN مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التي تستمر على مدار العام، وتشمل فرص التدريب الميداني، والبرنامج الصيفي الذي يمنح الشباب تجربة عملية مباشرة داخل فروع زين، وورش العمل والجلسات التدريبية لتطوير المهارات الشخصية والمهنية، إلى جانب مبادرة FUN Talks التي تجمع الطلبة بنخبة من رواد الأعمال وأصحاب التجارب الملهمة لتبادل الخبرات والتعرف عن قرب على عالم ريادة الأعمال، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويدعم طموحاتهم ومساراتهم المستقبلية.

وتأتي مشاركة زين في المعرض سنوياً امتداداً لشراكتها الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، تعاون الطرفان من خلالها على تقديم مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتدريبية التي تستثمر في قدرات الشباب، وتشجعهم على استكشاف طموحاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

وتواصل زين دعم المبادرات التي تقرب الطلبة من بيئة العمل الحقيقية، وتمنحهم الأدوات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، انطلاقاً من إيمانها بأهمية بناء جيل يمتلك مهارات المستقبل، ويسهم بفاعلية في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.