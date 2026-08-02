وزير البلدية ووزير الإسكان: ذكرى الغزو العراقي الغاشم ستبقى شاهدة على صمود الشعب الكويتي

وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري أن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت ستبقى شاهدة على صمود الشعب الكويتي ووحدته وألتفافه حول القيادة الشرعية في مواجهة واحدة من أصعب المحطات في تاريخ البلاد.

وقال المشاري لوكالة الانباء الكويتية ( كونا) بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الأحد إن ذكرى الغزو تستحضر بكل فخر تضحيات الشهداء والأسرى والمفقودين وتخلد المواقف البطولية التي سطرها أبناء الكويت دفاعا عن وطنهم لافتا إلى أن التلاحم بين القيادة والشعب شكل الركيزة الأساسية التي مهدت لطريق التحرير واستعادة السيادة.

وشدد على أن الغزو العراقي الغاشم رغم قسوته حمل دروسا وطنية خالدة أبرزها أن وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الشرعية هما صمام الأمان للوطن وأن الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء لدى الأجيال تمثل مسؤولية مشتركة.

وأضاف أن الكويت خرجت من تلك المحنة أكثر قوة وتماسكا مستلهمة من تجربتها أهمية الاستعداد للمستقبل وصون الأمن والاستقرار والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة مختلف التحديات.

وأشار الوزير المشاري إلى أن استذكار هذه المناسبة يعزز قيم الوحدة الوطنية والولاء والانتماء ويجدد العزم على مواصلة مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على أمن الكويت واستقرارها.

ودعا إلى الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظها الله.