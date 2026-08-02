وزيرة الشؤون: ذكرى الغزو تؤكد أن وحدة الكويتيين حصن الوطن في الحاضر والمستقبل

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت تجدد الإيمان بأن وحدة الكويتيين وتلاحمهم سيظلان حصن الوطن في الحاضر والمستقبل بمواجهة التحديات وصون أمنه واستقراره.

وقالت الدكتورة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ36 للغزو الغاشم التي تصادف اليوم الأحد إن الثاني من أغسطس 1990 يوم أثبت فيه أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتمسك بالشرعية والهوية الوطنية الجامعة.

وأضافت أن من صور صمود الشعب الكويتي تجلت في الأسرة والجيرة والتكافل علاوة على العمل التطوعي لحماية الإنسان والوطن وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأوضحت أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وما تعرضت له البلاد من اعتداءات خلال العام الحالي يعيد التأكيد أن الجبهة الداخلية المتماسكة باتت ركيزة أساسية لتجاوز التحديات والحفاظ على الاستقرار.

وشددت على أن الوحدة الوطنية والالتفاف حول الوطن وقيادته ومؤسساته أسس راسخة لصون أمن الكويت واستقرارها وتعزيز مناعتها المجتمعية لافتة إلى أنها مسؤولية مشتركة بين أبناء الوطن.

واستذكرت بكل إجلال شهداء الكويت الأبرار والأسرى والمفقودين الذين جسدوا أسمى معاني التضحية والوفاء مؤكدة أن تخليد ذكراهم لا يكون باستحضار بطولاتهم فحسب بل بحماية ما ضحوا من أجله وبناء مجتمع متماسك يصون كرامة الإنسان ويرسخ قيم الانتماء والمسؤولية.

وأكدت الدكتورة الحويلة أن وزارة الشؤون ماضية في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي وترسيخ ثقافة التكافل والمسؤولية المشتركة بما يحفظ قوة المجتمع ويعزز أمنه الاجتماعي والوطني.

ودعت المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته وأن يحفظ البلاد وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.