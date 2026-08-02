وزير النفط: ذكرى الغزو العراقي الغاشم ترسخ مسؤولية القطاع النفطي في حماية ثروات الكويت وتعزيز أمن الطاقة

وزير النفط طارق الرومي

أكد وزير النفط طارق الرومي أن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم ستظل محطة وطنية خالدة في تاريخ الكويت وتستلهم وزارة النفط والقطاع النفطي من هذه الذكرى الوطنية معاني المسؤولية والإخلاص في مواصلة العمل للحفاظ على الثروة النفطية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة ودعم مسيرة التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة السياسية وخدمة الوطن والمواطن.

وقال الوزير الرومي في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الأحد إنه تجسد خلال الغزو العراقي الغاشم صمود الشعب الكويتي ووحدة صفه والتفافه حول قيادته الشرعية وبطولات الشهداء الخالدة وتضحيات الأسرى والمفقودين وكل من أسهم في الدفاع عن الوطن واستعادة سيادته.

وذكر أن الشعب الكويتي قدم خلال تلك المرحلة المفصلية نموذجا وطنيا استثنائيا في التلاحم والثبات والإيمان بعدالة قضيته مؤكدا أن هذه الذكرى ستبقى راسخة في وجدان كل كويتي باعتبارها درسا وطنيا يعزز قيم الوحدة والولاء والانتماء ويؤكد أهمية الحفاظ على أمن الكويت واستقرارها وصون مكتسباتها.

ورفع وزير النفط بهذه المناسبة الوطنية أسمى آيات الولاء والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلادالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.