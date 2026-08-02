وزير التجارة: ذكرى الغزو العراقي الغاشم محطة وطنية تجسد صمود الكويتيين والتفافهم حول القيادة الشرعية

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي

أكد وزير التجارة والصناعة أسامة بودي أن الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت تمثل محطة وطنية راسخة نستذكر فيها ما سطره أبناء الكويت من مواقف خالدة في الصمود والتضحية والالتفاف حول القيادة الشرعية دفاعا عن الوطن وسيادته.

وقال الوزير بودي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الأحد إن أحداث الغزو العراقي الغاشم أثبتت أن وحدة الصف الوطني وتكاتف أبناء الكويت كانا الركيزة الأساسية في مواجهة الاحتلال وتحرير الوطن وحماية مكتسباته مؤكدا أن هذه الذكرى تجدد المسؤولية الوطنية في الحفاظ على أمن الكويت واستقرارها وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار.

وأضاف أن الدروس المستفادة من تلك المحنة الوطنية أكدت أهمية بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية مشيرا إلى أن الأمن الاقتصادي يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني وأن تعزيز الأمن الغذائي ودعم الصناعة الوطنية وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية وسلامة سلاسل الإمداد تمثل ركائز أساسية في حماية الوطن وصون مقدراته وهي مسؤولية تواصل وزارة التجارة والصناعة العمل على ترسيخها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وشدد على أن الكويت أثبتت عبر تاريخها أن الاستثمار في الإنسان وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز بيئة الأعمال والإنتاج عوامل تسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والاستدامة بما يحقق تطلعات الدولة نحو التنمية ويعزز جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وذكر الوزير بودي أن ما قدمه شهداء الكويت الأبرار ورجال المقاومة وكل من أسهم في الدفاع عن الوطن سيظل محل فخر واعتزاز وسيبقى مصدر إلهام للأجيال لترسيخ قيم الوفاء والانتماء والعمل المخلص من أجل رفعة الكويت وصون مقدراتها.

وسأل المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت بواسع رحمته وأن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.