النائب الأول ووزير الداخلية: الثاني من أغسطس سيبقى شاهدا على صمود الكويت ووحدة شعبها وبطولات رجالها

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من أغسطس ستظل محطة وطنية خالدة نستذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز تضحيات الشهداء وبطولات رجال الأمن والقوات العسكرية وما سطروه من مواقف مشرفة جسدت أسمى معاني الوفاء والإخلاص والتضحية دفاعا عن الوطن وشرعيته وسيادته.

وقال الشيخ فهد اليوسف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ36 للغزو العراقي الغاشم التي تصادف اليوم الأحد إن هذه الذكرى الأليمة ليست مجرد استذكار لحدث تاريخي إنما هي مناسبة وطنية متجددة لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والولاء والانتماء واستلهام الدروس والعبر من مرحلة أثبت فيها أبناء الكويت أنهم على قلب رجل واحد ملتفين حول قيادتهم الشرعية ومتمسكين بوطنهم مهما بلغت التحديات.

وأضاف أن الغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس 1990 كشف للعالم معدن الشعب الكويتي الأصيل وما يتمتع به من تلاحم ووحدة وإيمان بعدالة قضيته إلى جانب الدعم الذي حظيت به الكويت من أشقائها وأصدقائها حتى استعادت حريتها وسيادتها.

وأوضح أن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الكويت خلال محنة الغزو لم يكن وليد اللحظة بل جاء ثمرة نهج كويتي راسخ يقوم على الاعتدال واحترام القانون الدولي وبناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم ما أسهم في انتصار الحق الكويتي وعودة الشرعية وتحرير البلاد.

وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن رجال الأمن كانوا في مقدمة الصفوف خلال فترة الغزو مؤدين واجبهم الوطني بكل شجاعة وإخلاص ومقدمين أروع صور التضحية والفداء إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة لتبقى مواقفهم الخالدة محل فخر واعتزاز ونموذجا يحتذى به في الوفاء للوطن والدفاع عنه.

وقال إن وزارة الداخلية تستذكر بكل التقدير والإجلال شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن كما تستحضر بكل اعتزاز التضحيات التي بذلها رجال الأمن في سبيل حماية الكويت والحفاظ على أمنها مؤكدا أن تلك البطولات ستظل راسخة في ذاكرة الوطن ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.

وشدد الشيخ فهد اليوسف على أن الحفاظ على أمن الكويت واستقرارها وصون سيادتها هو امتداد لتلك التضحيات العظيمة وأن منتسبي وزارة الداخلية يجددون في هذه المناسبة عهد الوفاء للوطن بمواصلة أداء رسالتهم الأمنية بكل كفاءة واقتدار والعمل على حماية أمن البلاد وترسيخ سيادة القانون بما يحفظ للكويت أمنها واستقرارها ويصون مكتسباتها.

وسأل المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته وأن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يوفق حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما فيه خير للوطن ورفعته.