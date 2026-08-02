وزير الشباب والرياضة: ذكرى الغزو محطة خالدة نستذكر فيها بطولات أبناء الوطن وتضحياتهم

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة

أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم ستظل محطة وطنية خالدة نستحضر فيها بطولات وتضحيات أبناء الوطن الذين سطروا أروع صور الوفاء والانتماء دفاعا عن الوطن وشرعيته.

وقال الوزير الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المناسبة الوطنية التي تصادف اليوم الأحد تعزز في نفوس الأجيال القادمة قيم الوحدة والتلاحم والولاء للقيادة الحكيمة مضيفا أن ما تحقق للكويت من أمن واستقرار ونهضة جاء بفضل تضحيات الآباء والأجداد في ظل قيادة رشيدة حافظت على مسيرة الوطن.

وذكر أن من أهم المسؤوليات الوطنية على عاتق المؤسسات والجهات المعنية وفي مقدمتها القطاعان الشبابي والرياضي تتمثل في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي بتاريخ الكويت وغرس قيم المواطنة لدى الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للبلاد.

وأوضح الوزير الجلاهمة أن استذكار هذه المناسبة كل عام من شأنه المساهمة في تجديد العزم على مواصلة العمل والإسهام في رفعة البلاد والاستلهام من تجربته في حماية الوطن وصون مكتسباته.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يتغمد شهداء الكويت بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.